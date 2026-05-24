Tre incappucciati assaltano la farmacia a San Giorgio

Tre minuti d’azione e grande sconcerto nel centro di San Giorgio. Venerdì sera, attorno alle 22, tre incappucciati hanno assaltato la farmacia Croci in piazza Marconi, abbattendo a colpi di mazza la vetrata antisfondamento per riuscire a entrare nel negozio. Non è ancora chiaro cosa siano riusciti a portare via.

Il colpo è avvenuto quando in paese c’erano ancora diverse persone. Alcuni clienti della vicina gelateria hanno notato i movimenti sospetti e dato subito l’allarme, ma i malviventi erano già fuggiti. Secondo una prima ricostruzione, i tre hanno approfittato della scarsa illuminazione della zona e hanno agito in modo rapidissimo nonostante l’allarme entrato subito in funzione.

I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno avviato le ricerche sulla base della descrizione dell’auto usata per la fuga, al momento senza esito. Decisive potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere della zona.