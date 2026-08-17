Trebbia in secca, dal drone le immagini: poca acqua tra distese di ghiaia. I VIDEO

Le immagini riprese dal drone di Nicolas Casati mostrano dall’alto gli effetti della siccità sul Trebbia: poca acqua e vaste distese di ghiaia caratterizzano lunghi tratti del fiume, in particolare tra Travo e Perino. Alcuni filmati riguardano la località Rondanera, dove è visibile anche il cantiere della traversa.

Il colpo d’occhio è eloquente: quello che è stato ribattezzato “i Caraibi di Milano” appare oggi in diversi punti ridotto a sassi, pozze e stretti rivoli d’acqua. Una situazione che si ripercuote sull’ambiente e sulle attività sportive legate al fiume.

A fine luglio l’accordo tra Emilia-Romagna e Liguria ha previsto 4 milioni di metri cubi d’acqua all’anno dal Brugneto, da maggio a settembre, ma l’intesa deve ancora affrontare il passaggio tecnico della Conferenza dei servizi. Nel frattempo a preoccupare sono anche i temporali violenti: precipitazioni intense e concentrate che, a differenza della pioggia prolungata, non bastano a restituire continuità e portata al Trebbia.