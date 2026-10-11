Treni sempre in ritardo? A Fiorenzuola uno parte in anticipo e lascia a piedi i passeggeri
Il Regionale veloce Bologna-Milano è ripartito due minuti prima dell'orario previsto. I viaggiatori rimasti sul binario hanno dovuto aspettare un'ora.
Redazione Online
|1 ora fa
Un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Fiorenzuola
di MAURO BARDELLI
I treni sono spesso in ritardo, ma questa volta è successo l'esatto contrario. Alla stazione di Fiorenzuola il Regionale veloce 2478, diretto da Bologna a Milano Centrale, è partito con due minuti di anticipo, lasciando a piedi alcuni passeggeri.
L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Il convoglio, atteso alle 17.27, è arrivato al primo binario alle 17.24, con tre minuti di anticipo. Fin qui tutto bene. Il problema è sorto al momento della ripartenza: anziché attendere le 17.28, come previsto dall'orario ufficiale, il treno ha chiuso le porte ed è ripartito alle 17.26.
Una decisione che ha beffato i viaggiatori ancora in arrivo sul marciapiede, convinti di avere il tempo necessario per salire a bordo. Per loro non è rimasto altro da fare che attendere un'ora il treno successivo.
Gli orari risultano dall'applicazione ufficiale di Trenitalia. E viene spontanea una domanda: oltre agli indennizzi per i ritardi, arriveranno anche quelli per le partenze anticipate?
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