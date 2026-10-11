Treni sempre in ritardo? A Fiorenzuola uno parte in anticipo e lascia a piedi i passeggeri

di MAURO BARDELLI

I treni sono spesso in ritardo, ma questa volta è successo l'esatto contrario. Alla stazione di Fiorenzuola il Regionale veloce 2478, diretto da Bologna a Milano Centrale, è partito con due minuti di anticipo, lasciando a piedi alcuni passeggeri.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Il convoglio, atteso alle 17.27, è arrivato al primo binario alle 17.24, con tre minuti di anticipo. Fin qui tutto bene. Il problema è sorto al momento della ripartenza: anziché attendere le 17.28, come previsto dall'orario ufficiale, il treno ha chiuso le porte ed è ripartito alle 17.26.

Una decisione che ha beffato i viaggiatori ancora in arrivo sul marciapiede, convinti di avere il tempo necessario per salire a bordo. Per loro non è rimasto altro da fare che attendere un'ora il treno successivo.

Gli orari risultano dall'applicazione ufficiale di Trenitalia. E viene spontanea una domanda: oltre agli indennizzi per i ritardi, arriveranno anche quelli per le partenze anticipate?