Treni fermi tra Piacenza e Codogno, bus sostitutivi
La causa, dalle prime informazioni, sarebbe il ritrovamento di un cadavere all'altezza di San Rocco al Porto
Redazione Online
|1 ora fa
Traffico ferroviario sospeso tra Piacenza e Codogno, nella mattinata di sabato 12 settembre. La causa, dalle prime informazioni, sarebbe il ritrovamento di un cadavere all'altezza di San Rocco al Porto.
"I treni subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni per accertamenti dell'autorità giudiziaria in prossimità di Piacenza". Si legge sul tabellone informativo in stazione a Piacenza.
E' stato istituito servizio bus sostitutivo tra Piacenza e Codogno.