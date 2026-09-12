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Treni fermi tra Piacenza e Codogno, bus sostitutivi

La causa, dalle prime informazioni, sarebbe il ritrovamento di un cadavere all'altezza di San Rocco al Porto

Redazione Online
|1 ora fa
Treni fermi tra Piacenza e Codogno, bus sostitutivi
1 MIN DI LETTURA
Traffico ferroviario sospeso tra Piacenza e Codogno, nella mattinata di sabato 12 settembre. La causa, dalle prime informazioni, sarebbe il ritrovamento di un cadavere all'altezza di San Rocco al Porto.
"I treni subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni per accertamenti dell'autorità giudiziaria in prossimità di Piacenza". Si legge sul tabellone informativo in stazione a Piacenza.
E' stato istituito servizio bus sostitutivo tra Piacenza e Codogno.

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