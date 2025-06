Trova sul bus una borsa con 200 euro e la porta ai carabinieri

Gesto di responsabilità e senso civico nel primo pomeriggio di ieri ad Alseno. L’episodio si è verificato martedì 10 giugno, intorno alle 14,30, quando una donna di 55 anni, di Capoverde, residente in paese, ha notato una borsa incustodita all’interno di un bus. Dopo essersi assicurata che non era di altri passeggeri in quel momento presenti sul bus la donna ha deciso di contattare i carabinieri. La segnalazione è stata raccolta dalla centrale operativa di Fiorenzuola, che ha disposto l’intervento di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Morfasso, in quel momento in zona. I militari hanno raggiunto la donna in via Verdi, appena scesa dal bus, dove è avvenuta la consegna della borsa. All’interno, oltre a 209 euro in contanti, era presente una Postepay intestata ad una cittadina che si era nel frattempo presentata presso la stazione carabinieri di Fiorenzuola per denunciare lo smarrimento. Rintracciata telefonicamente, la proprietaria è stata informata del ritrovamento e ha così potuto recuperare i propri beni. Un gesto di grande correttezza quello della segnalante - hanno osservato i carabinieri - che ha evitato che il contenuto della borsa andasse perso o finisse in mani sbagliate. Un esempio concreto di senso civico, che ha trovato piena collaborazione da parte dell’Arma.