Ubriaco guida a zigzag sulla via Emilia, alcol quasi sei volte oltre il limite: patente ritirata

Procedeva a zig zag lungo le strade cittadine con un tasso alcolemico di 2,84 grammi per litro, quasi sei volte il limite consentito. Un automobilista piacentino di 40 anni è stato fermato l’altra sera dalla polizia lungo la via Emilia Parmense, all’altezza del centro commerciale Gotico.

La vettura era stata notata poco prima sbandare vistosamente in via Manzoni. Alcuni automobilisti, preoccupati per la pericolosità della situazione, hanno chiamato il 112 e una pattuglia si è messa sulle tracce dell’auto.

Il veicolo è stato intercettato nei pressi del centro commerciale Gotico. Alla vista dei lampeggianti e dopo un breve segnale della sirena, il conducente ha subito accostato ed è sceso dalla vettura. Agli agenti è apparso in evidente stato di ebbrezza.

L’etilometro ha registrato 2,84 grammi di alcol per litro. Il quarantenne è stato quindi accompagnato in questura e denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente è stata ritirata e l’auto sequestrata. Terminate le formalità, un amico lo ha raggiunto per accompagnarlo a casa.