Ubriaco in scooter contro un'auto a Gariga, alcol quattro volte oltre il limite: patente ritirata

Aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite l'uomo che, a fine febbraio, si era scontrato con un'auto ferma a Gariga di Podenzano sulla Statale 654. La polizia locale di Val Nure e Val Chero lo aveva sottoposto all'alcol test e, dopo qualche giorno, è arrivato l'esito: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza. Nello scontro l'uomo era rimasto ferito ed era stato trasportato all'ospedale di Piacenza, mentre il giovane alla guida dell'auto era rimasto illeso.

L'episodio è uno dei diversi casi rilevati dalla polizia locale negli ultimi 40 giorni. «L'attività ha una finalità soprattutto preventiva — osserva il comandante Paolo Giovannini —: i controlli servono non solo a sanzionare le violazioni, ma anche a richiamare l'attenzione sulla responsabilità individuale. La sicurezza stradale dipende soprattutto da chi decide di mettersi alla guida e dal rispetto delle condizioni necessarie per farlo».

Sono stati inoltre fermati i conducenti di due auto che circolavano con la patente ritirata. Uno era già stato sanzionato per lo stesso comportamento tre volte da altre forze di polizia; l'altro era alla seconda violazione in meno di due anni. In entrambi i casi è stata trasmessa informativa all'autorità giudiziaria e i veicoli sono stati sequestrati per la successiva confisca.

Ritirate anche due patenti a cittadini stranieri che non avevano provveduto alla conversione nei termini di legge. Tredici i conducenti fermati senza copertura assicurativa, con i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 118 quelli privi di revisione periodica.

Infine, la polizia locale ha identificato i conducenti di un'auto e di un autoarticolato che, dopo aver causato danni a infrastrutture pubbliche, si erano allontanati senza fermarsi: i danni ammontano a circa 5.500 euro.