Intervento dei vigili del fuoco nella serata di oggi, lunedì 23 novembre, a Borgonovo, per un incendio divampato nello scantinato di una palazzina di Turati in prossimità dell'incrocio con via Arcelli, nella zona residenziale a sud del paese, nelle vicinanze della casa della salute e della vetreria.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti intorno alle 19.30 e le operazioni di soccorso proseguite per oltre un'ora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni e i carabinieri della stazione di Sarmato.

Alcuni residenti si sono radunati all'esterno dell'edificio. Non risultano persone intossicate. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità dei danni.