Borgonovo, incendio nello scantinato di una palazzina: vigili del fuoco al lavoro
Intervento alle 19.30 nella zona tra via Turati e via Arcelli. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Redazione Online
|1 ora fa
L'intervento dei vigili del fuoco a Borgonovo - © Libertà/Massimo Bersani
Intervento dei vigili del fuoco nella serata di oggi, lunedì 23 novembre, a Borgonovo, per un incendio divampato nello scantinato di una palazzina di Turati in prossimità dell'incrocio con via Arcelli, nella zona residenziale a sud del paese, nelle vicinanze della casa della salute e della vetreria.
L'allarme è stato dato da alcuni passanti intorno alle 19.30 e le operazioni di soccorso proseguite per oltre un'ora.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni e i carabinieri della stazione di Sarmato.
Alcuni residenti si sono radunati all'esterno dell'edificio. Non risultano persone intossicate. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità dei danni.
Alcuni residenti si sono radunati all'esterno dell'edificio. Non risultano persone intossicate. Restano da chiarire le cause del rogo e l'entità dei danni.