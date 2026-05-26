Cento anni di radio: a Piacenza si festeggia con un happening tra ospiti, storie e musica

Un secolo di radio: a festeggiare la ricorrenza a Piacenza sarà, sabato 30 maggio, un grande happening culturale tra storie, musica e ospiti. Appuntamento dalle 16 alle 18.45, nel cortile interno della Biblioteca Passerini Landi, in via Carducci 14.

L'iniziativa, a ingresso libero, promossa dal Comune di Piacenza e dalla Biblioteca Ragazzi "Giana Anguissola", si propone di ripercorrere un secolo di storia di questo amatissimo mezzo di comunicazione. ​A condurre il pubblico in questo viaggio nel tempo saranno due volti noti della scena culturale piacentina: Filippo Arcelloni, direttore del Teatro Trieste 34, e Roberto Forti Provenzano, conduttore radio/tv.

Una lunga schiera di ospiti

​Il programma si svilupperà come una ideale trasmissione in diretta, alternando testimonianze, aneddoti e riflessioni sul ruolo della radio nella società. Sul palco si alterneranno: ​

Ospiti speciali - La partecipazione straordinaria di Bob Coronelli, pioniere della radio, e di Rita Nigrelli, colonna portante che festeggia i 50 anni di Radio Sound. ​

Voci dello sport e dell'informazione - Il cronista sportivo Andrea Amorini, il giornalista ed ex radiocronista Giorgio Lambri, il giornalista e scrittore Enzo Latronico, e il giornalista Pietro Corvi. ​

Professionisti del microfono - Roberto Uggeri (speaker di Radio Bruno), il dj e conduttore Alberto Zanni, e Franco Lazzari (speaker e dj storico di Radio Fenomeni). ​

Racconto al femminile e arte - Le autrici di format Enrica Bardetti e Simona Tonini, l'attrice Carolina Migli, e la performer Golden DinDin. ​

La voce della community - Lo storico ascoltatore Mauro Monti. ​

Le istituzioni - L'assessore Francesco Brianzi. ​

Gli organizzatori annunciano inoltre numerose altre sorprese e interventi inaspettati nel corso del pomeriggio, che sarà accompagnato da aperitivo e socialità.

Un evento condiviso

L'iniziativa fa parte di un percorso di valorizzazione del territorio e inclusione giovanile, evidenziato dalla collaborazione con lo spazio Zona Holden, Piacenza Kultur Dom - Eureka Cooperativa Sociale -RadioRaccontiamoci APS mediapartner, L'evento è inserito nell'ambito e realizzato all'interno del progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dalla Regione Emilia-Romagna.

Alla macchina organizzativa e all'allestimento hanno collaborato attivamente anche i ragazzi di YoungERcard portando l'energia delle nuove generazioni di fronte a un mezzo storico. ​