La corsa di Alessandro Russo verso Mister Italia 2025

C’è anche un ragazzo di San Rocco al Porto tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”. Alessandro Russo, 25 anni, di professione barman, è infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Alessandro sarà impegnato mercoledì 27 agosto a Giulianova, dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola.

Soltanto quaranta accederanno poi alla finalissima di Pescara, nello scenario dello Stadio del Mare dove sarà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Alto 1.95 per 75kg, appassionato di nuoto, Alessandro dice di sé e del locale che gestisce a San Rocco: «Sono riuscito a trasformare il mio lavoro in una vera e propria passione grazie allo studio e alla ricerca costante con l’obiettivo di distinguermi».

Per seguire l’avventura di Alessandro Russo in terra abruzzese basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.