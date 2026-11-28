Vent’anni accanto a chi ha bisogno, tra trasporti sanitari, prelievi del sangue e non solo. La Confraternita della Misericordia di Piacenza ha celebrato questo traguardo nei giorni scorsi nella chiesa di Niviano, con una messa officiata dal vescovo emerito monsignor Gianni Ambrosio e don Piero Bulla. La ricorrenza è coincisa con la festa di Santa Elisabetta d’Ungheria, patrona dell’associazione locale.

«La Misericordia è una scelta di vita. Significa riconoscere i bisogni degli altri e mettersi al loro fianco», ha detto il governatore provinciale Rino Buratti. «In questi vent’anni abbiamo cercato di essere accanto a chi soffre e di rispondere alle necessità della nostra comunità».

Durante la celebrazione a Niviano sono stati consegnati gli attestati di servizio a 34 volontari, 13 operatori di centrale e dieci infermiere dell’ambulatorio di via Braille, alla Besurica.

«Il volontariato richiede impegno, formazione, responsabilità e umanità», ha aggiunto il governatore Buratti, indicando tra le sfide future il coinvolgimento dei giovani. «Dobbiamo trasmettere loro il valore della solidarietà, perché una comunità diventa davvero grande quando sa prendersi cura di chi è più fragile».