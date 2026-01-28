Stanziati 6,5 milioni per salvare Villa Verdi

Uno stanziamento da 6,5 milioni di euro per Villa Verdi, dal Ministero della Cultura: lo annunciano in una nota Matteo Rancan, segretario Lega Emilia, e Tommaso Fiazza, consigliere regionale Lega.

«La valorizzazione di Villa Verdi a Villanova sull’Arda rappresenta una scelta politica chiara e non rinviabile: investire su un bene identitario di rilevanza nazionale e internazionale significa assumersi la responsabilità di tutelare la memoria culturale del Paese e, allo stesso tempo, rafforzare lo sviluppo territoriale dell’Emilia-Romagna attraverso cultura, turismo e lavoro qualificato. L’intervento finanziato dal Ministero della Cultura e proposto alla conferenza Stato regioni, che riguarda la Villa, il parco storico e i beni pertinenziali, risponde all’esigenza di restituire piena dignità e fruibilità pubblica a un luogo simbolo della storia italiana, acquisito dallo Stato proprio per garantirne la tutela e la conservazione. Le risorse previste, pari a 6,5 milioni di euro, non sono una spesa ma un investimento strategico, capace di generare valore duraturo, attrattività e coesione, riaffermando il ruolo delle istituzioni nel presidio del patrimonio culturale e nella difesa delle radici storiche che definiscono l’identità delle nostre comunità».

Il progetto, così' come illustrato dagli esponenti della Lega, si propone di intervenire su numerosi ambiti:

Sulla villa e gli edifici pertinenziali del parco, risolvendo i problemi strutturali, restauro delle facciate e intonaci, infissi pavimenti, finiture e impianti. La conservazione del giardino storico nel parco, sistema di irrigazione e impiantistico di illuminazione, restauro elementi scenografici e decorativi di viali e percorsi storici. Sui beni mobili pertinenziali, il restauro dei tessuti e degli arredi lignei, controllo dei paramenti termo-igrometrici dei locali del pianterreno, il controllo delle radiazioni solari e del calore, la protezione dalle polveri e l’eliminazione di roditori ed insetti.

«Ora ci auguriamo che la regione Emilia Romagna in conferenza Stato regioni, approvi lo stanziamento nella piena ottica di collaborazione per il rinnovo della struttura verdiana. Crediamo che questa sia una bellissima notizia per l’amministrazione comunale, visto l’impegno profuso, e la comunità tutta».