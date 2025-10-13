Villa Verdi da standing ovation: 2.200 visitatori VIDEO
Affluenza record a Sant'Agata per la riapertura dopo tre anni in occasione delle giornate Fai d'autunno. Tra i volontari, anche le due guide storiche
Paola Brianti
|3 minuti fa
La lunga fila di fronte a Villa Verdi domenica 12 ottobre - © Libertà
Gente in fila già dalle 8.30, nonostante i cancelli aprissero alle 10. Un totale di 2.245 persone sono entrate a Villa Verdi nelle due giornate Fai d'autunno, sabato 11 e domenica 12 ottobre, per la straordinaria riapertura a tre anni dall'ultima visita. Sono state 850 il sabato e 1.420 domenica, con gruppi ampliati da 15 a 20 persone per riuscire ad accontentare tutti.
Il Fai schiera volontari da ogni delegazione, Piacenza, Bobbio e Monticelli. Ma c’è soprattutto la gente di Villanova con la spilletta arancio del Fondo Ambiente appuntata al petto. La Villanova verdiana che accoglie gli ospiti, partecipa persino la Pro loco del paese, che ha preparato i panini e li porta a chi sta lì da mattina a sera a raccontare «l’uomo e non il compositore», come chiariscono i ciceroni nelle meravigliose stanze finalmente riaperte.
Ci sono anche Lisa Zilioli e Greta Dallagiovanna, la prima storica guida della casa museo quando ancora era di proprietà dei Carrara Verdi, la seconda entrata in servizio per un percorso scuola lavoro. Entrambe raccontano com'era allora e com'è oggi e tra i punti che più sono stati lasciati andare, rilevano il salottino rosso con vistose macchie di umidità e il laghetto svuotato dall'acqua.
Poco prima che i cancelli chiudessero, l'esibizione affettuosa e applaudita dell'Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, diretta dal 1836 al 1838 dallo stesso Verdi e oggi dal maestro Alessandra Tamborlani, che con il baritono Massimo Concon e il soprano Tiziana Faccio hanno portato nel giardino le arie più celebri del Maestro. L'ultimo concerto della compagine era stato nel parcheggio a lato della Villa per riaccendere i riflettori sulla lunga chiusura.
Leggi anche
- Villa Verdi, oltre 800 visite. Oggi si replica
- Villa Verdi, i turisti cantano il "Va, pensiero" (video)
- Un fiume di visitatori per la riapertura di Villa Verdi
- È il giorno di Villa Verdi: la dimora del maestro riapre i cancelli dopo tre anni
- Il ministro Giuli: «Per la Villa di Verdi pronti milioni di euro»
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa