Villa Verdi da standing ovation: 2.200 visitatori VIDEO

Gente in fila già dalle 8.30, nonostante i cancelli aprissero alle 10. Un totale di 2.245 persone sono entrate a Villa Verdi nelle due giornate Fai d'autunno, sabato 11 e domenica 12 ottobre, per la straordinaria riapertura a tre anni dall'ultima visita. Sono state 850 il sabato e 1.420 domenica, con gruppi ampliati da 15 a 20 persone per riuscire ad accontentare tutti.

Il Fai schiera volontari da ogni delegazione, Piacenza, Bobbio e Monticelli. Ma c’è soprattutto la gente di Villanova con la spilletta arancio del Fondo Ambiente appuntata al petto. La Villanova verdiana che accoglie gli ospiti, partecipa persino la Pro loco del paese, che ha preparato i panini e li porta a chi sta lì da mattina a sera a raccontare «l’uomo e non il compositore», come chiariscono i ciceroni nelle meravigliose stanze finalmente riaperte.

Ci sono anche Lisa Zilioli e Greta Dallagiovanna, la prima storica guida della casa museo quando ancora era di proprietà dei Carrara Verdi, la seconda entrata in servizio per un percorso scuola lavoro. Entrambe raccontano com'era allora e com'è oggi e tra i punti che più sono stati lasciati andare, rilevano il salottino rosso con vistose macchie di umidità e il laghetto svuotato dall'acqua.

Poco prima che i cancelli chiudessero, l'esibizione affettuosa e applaudita dell'Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Busseto, diretta dal 1836 al 1838 dallo stesso Verdi e oggi dal maestro Alessandra Tamborlani, che con il baritono Massimo Concon e il soprano Tiziana Faccio hanno portato nel giardino le arie più celebri del Maestro. L'ultimo concerto della compagine era stato nel parcheggio a lato della Villa per riaccendere i riflettori sulla lunga chiusura.