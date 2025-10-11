Un fiume di visitatori per la riapertura di Villa Verdi

Un fiume inarrestabile di gente sta visitando in queste ore Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova riaperta straordinariamente al pubblico grazie alla collaborazione tra la delegazione piacentina del Fai, la Soprintendenza e il Ministero della Cultura. Le visite, previste ogni mezz’ora dalle 10 alle 17, rappresentano un’occasione unica per ammirare spazi rimasti chiusi per tre anni, dall’ultima apertura del 30 ottobre 2022.

Letizia Anelli, capo delegazione FAI di Piacenza: “Abbiamo subito riscontrato una larghissima partecipazione, tanto che abbiamo iniziato le visite con largo anticipo. Solitamente le giornate Fai per eventi come questi totalizzano almeno 3000 persone. E' ancora presto per fare una stima ma possiamo dire che viaggeremo certamente su quelle cifre. Per noi è un evento molto speciale: qui si respira l’anima più intima del maestro. All’interno della villa sono presenti tanti oggetti di scena che ispirarono le sue opere. Senza dimenticare il magnifico parco di sei ettari con piante volute e comprate personalmente dal maestro. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con la soprintendenza di Parma e Piacenza e il Ministero della Cultura. Vedere così tante persone ai cancelli già le prime ore di questa mattina certifica il grande attaccamento che il territorio ha nei confronti di questo luogo che speriamo possa diventare davvero qualcosa di straordinario”.

Ogni 10 minuti gli operatori del Fai fanno entrare una quindicina di persone all’interno della villa. Le entrate proseguono spedite, ma la coda di visitatori non si arresta, anzi aumenta.