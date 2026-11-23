C’è tempo fino al 30 novembre per donare materiale didattico alle piccole scuole dell’Alta Valtrebbia. Quaderni, colori, giochi e libri possono essere consegnati nei cinque punti di raccolta allestiti sul territorio nell’ambito del progetto “Doniamo(ci) alle nostre scuole di montagna”, promosso dall’associazione Nuovi Viaggiatori insieme al CSO “La Tartaruga” ed Eureka.

L’iniziativa, avviata a settembre, punta a sostenere le scuole pluriclasse dell’Appennino, dove bambini di età diverse imparano insieme. Piccole realtà che, oltre a offrire occasioni educative particolari grazie al rapporto diretto con la natura e il territorio, rappresentano un importante presidio contro lo spopolamento.

Che cosa si può donare

L’elenco dei materiali richiesti comprende matite, gomme, temperini, penne, colle, pennarelli, pastelli, risme di carta A4, quaderni, album da disegno e nastro adesivo. Sono utili anche palloni di spugna, rotoli di carta da cucina, block notes e pennarelli per lavagna bianca.

Si possono inoltre donare giochi in scatola, puzzle, carte da gioco, fumetti e libri di narrativa per bambini dai 3 agli 11 anni. Libri e giochi possono essere anche usati, purché in buone condizioni.

I cinque punti di raccolta

A Bobbio il materiale può essere consegnato al Centro “La Tartaruga”, in piazza San Colombano 3, nel cortile delle Suore Gianelline, il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 14. Per concordare altri orari è possibile telefonare al 333 3505728. A Bobbio si può anche prenotare il ritiro a domicilio.

Negli altri comuni la raccolta si svolge negli uffici municipali: a Marsaglia presso l’Ufficio Anagrafe al secondo piano, a Ottone al piano terra del municipio e a Zerba e Cerignale nelle rispettive sedi comunali. L’orario è dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato, con esclusione del sabato a Cerignale.

La consegna prima di Natale

Saranno i Tartarughini del Centro “La Tartaruga” di Bobbio a occuparsi della consegna del materiale raccolto, prevista prima di Natale durante un momento di festa aperto a tutti.

I Tartarughini sono protagonisti anche delle diverse fasi organizzative dell’iniziativa, dalla logistica alla comunicazione, fino alla catalogazione e alla sistemazione delle donazioni. Il progetto riprende un’esperienza analoga realizzata lo scorso anno a Bobbio, che aveva registrato una grande partecipazione.

Una mostra per custodire i ricordi di scuola

La raccolta di materiale didattico è soltanto la prima parte del progetto. La seconda, che proseguirà fino a gennaio, è dedicata alla memoria scolastica, attraverso la raccolta di fotografie, testi, oggetti e ricordi legati agli anni trascorsi sui banchi.

Il percorso culminerà in tarda primavera con un evento conclusivo e una mostra itinerante che permetterà di condividere le testimonianze raccolte.

L’obiettivo è promuovere la scuola come bene comune, valorizzare l’inclusione e trasformare le memorie individuali in un patrimonio collettivo, coinvolgendo bambini, insegnanti, volontari e comunità locali.