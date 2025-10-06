Ultimo caffè prima del malore: 82enne trovato morto nella sua auto

Aveva appena bevuto il suo solito caffè al bar, poi era salito sulla sua utilitaria grigia. Ma non ha fatto in tempo ad accendere il motore: un improvviso malore lo ha stroncato sul colpo. L'uomo, un 82enne piacentino, è stato trovato senza vita in via Martiri della Resistenza, accasciato sul volante, sette ore dopo.

La moglie, non vedendolo rientrare, aveva provato più volte a chiamarlo. Preoccupata, nel tardo pomeriggio ha contattato il 112. L’uomo era solito fermarsi al bar prima di andare al centro commerciale. Forse stava per prendere le borse della spesa o, sentendosi male, aveva deciso di tornare a casa.

Dopo la descrizione della vettura, un’auto grigia, la centrale ha rassicurato la moglie. Poco dopo, però, è arrivata la segnalazione dal 118: un uomo senza vita trovato nella sua auto, non lontano dal bar e dalla Coop. Ai carabinieri il doloroso compito di avvisarla.