Un maxi assegno da 6.500 euro per chi aiuta le persone con epilessia
Il ricavato raccolto durante una cena benefica al bar-pizzeria Statale 45. È ancora possibile contribuire
Thomas Trenchi
|2 ore fa
Un maxi assegno da 6.500 euro per sostenere chi convive con l’epilessia, soprattutto i più piccoli, e contribuire all’acquisto di un pulmino nuovo, indispensabile per garantire spostamenti sicuri durante le attività di sollievo. È il risultato della cena benefica che si è svolta lunedì sera al bar-pizzeria Statale 45, a La Verza, con oltre 150 partecipanti, promossa dal titolare Daniele Zavattoni insieme agli imprenditori Valter Bulla e Vincenzo Armato.
Il ricavato è stato destinato ad Aepo, Associazione Epilessia Piacenza Odv, realtà presieduta da Patrizio Persi e attiva su tutto il territorio provinciale. Il traguardo, però, è ancora lontano: l’obiettivo è superare i 50mila euro. Per contribuire è possibile effettuare una donazione tramite iban IT91R0503412600000000000214.
Il nuovo mezzo sarà utilizzato per raggiungere laboratori ludici e artistici, attività sportive, momenti ricreativi e, soprattutto, per le vacanze assistite, sempre con volontari formati e pronti a intervenire in caso di necessità. Le risorse raccolte serviranno anche a sostenere le spese organizzative delle iniziative. «Un aiuto arriverà anche dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano», ha annunciato Bulla, consigliere con delega al welfare, durante la serata al bar-pizzeria Statale 45.
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