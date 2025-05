Un migliaio di persone coinvolte: bilancio dei primi dieci anni MyMentor

Sono 700 gli studenti e 300 i professionisti coinvolti, in totale un migliaio circa di persone, entrate a far parte di un circuito virtuoso. È il bilancio dei primi dieci anni di MyMentor, il programma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’ambito del corso di laurea magistrale in Gestione d’Azienda profilo General Management. Il progetto ha la particolarità di prevedere l’abbinamento tra mentor, ossia professionisti affermati e spesso laureati proprio alla Cattolica, e mentee, cioè studenti interessati a ricevere consigli per il proprio orientamento professionale e per la crescita personale sulla base di specifiche aree di interesse. L'Ateneo piacentino ha festeggiato il decennale con l'iniziativa “UC CareER Hub - My Mentor 2030 Lab Rooms”.

«Una doppia celebrazione, i primi dieci anni e la conclusione della decima edizione che ha visto numeri importanti – ha spiegato il co-founder di MyMentor Fabrizio Capocasale – ben 120 studenti seguiti da altrettanti mentor, la più partecipata di sempre. Per i nostri ragazzi è un'esperienza diversa da quella che vivono sui banchi dell'Università ed è solo l'ultima tappa di un percorso nato nel 2015 da un gruppo di studenti, tra i quali il sottoscritto coadiuvato dalle professoresse Zuffada, Cantoni e Virtuani».