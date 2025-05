Un milione di euro per rimettere in sesto il ponte di Trebecco

Il ponte di Trebecco esce dalle «secche». Dopo quattro anni di intoppi, lungaggini ora pare essere la volta buona. Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato un milione di euro al comune di Alta Val Tidone per rimettere in sicurezza il collegamento sopra il Tidone tra Nibbiano e la frazione di Trebecco. Il ponte andrà letteralmente smontato e poi ricostruito motivo per cui bisognerà trovare una soluzione alternativa sia per i residenti della frazione, ma anche per chi deve raggiungere la casa protetta di Trebecco e anche per i lavoratori della Raccordi Forgiati. Lo stabilimento si trova infatti appena di là dal ponte.

«Il progetto è già pronto - dice il sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini – ora occorre definire le modalità di gestione dei lavori». Il riferimento è al fatto che andrà garantito un collegamento, magari con un guado o, in ogni caso, con una viabilità alternativa. Leggi tutto qui