Una cicogna bianca soccorsa a Pontedellolio: appariva disorientata

Un avvistamento insolito ha sorpreso ieri gli abitanti di via Brizzolari a Pontedellolio: una cicogna bianca, il trampoliere simbolo di fortuna e prosperità, è apparsa visibilmente disorientata nella zona residenziale.

I cittadini hanno immediatamente allertato il Wildlife Rescue Center e la Polizia locale. I volontari e i veterinari del centro di Suzzano sono intervenuti prontamente, recuperando l'esemplare e trasportandolo al centro di recupero animali selvatici di Rivergaro.

La cicogna bianca è una specie migratrice che si riproduce in Europa e sverna in Africa, percorrendo lunghe distanze. L'animale è ora sotto osservazione e riceverà le cure necessarie, con la speranza che possa presto riprendere il suo viaggio verso i paesi caldi.