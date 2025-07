«Una condanna non è la mia giustizia». La disperazione della madre di Aurora

Oggi a Bologna le porte del tribunale per i minori torneranno a aprirsi per l’inizio del processo per la morte di Aurora Tila. Per la caduta della 13enne piacentina dal terrazzino di via IV Novembre è in carcere, con l’accusa di omicidio volontario, un minorenne residente in provincia (assistito dall’avvocato Ettore Maini). Mamma Morena (Corbellini) assieme ai legali (Anna Ferraris, Mario Caccuri, e Fiorella Vago, questa per la sorella, Viktoria Tila) sarà in aula anche stamattina. Giura non mancherà a nessuna delle udienze, che oggi potrebbero esser calendarizzate per l’inizio del processo (anche se non si esclude che in quella sede, di fronte a un nuovo giudice, il difensore possa riproporre l’istanza di un abbreviato condizionato). Morena, a 24 ore dall’appuntamento di Bologna dove arriverà in treno, si lascia andare al ricordo della sua bambina.

«Dalla Giustizia - dice Morena - mi aspetto la giustizia, c’è di mezzo da una bambina di 13 anni e un ragazzino di 15 anni. Sono minorenni entrambi, lei sotto i 14. Ma ne sono convinta: la condanna, una condanna, non sarebbe la mia giustizia, perché niente e nessuno mi restituirà mia figlia».