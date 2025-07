Il video: Vertigini, la canzone per Aurora in piazza

"Perduta per un finto amore legato alla follia, ho le vertigini, ho perso l'anima": sono parole di "Vertigini", una canzone per Aurora Tila.

L'ha scritta e cantata in piazza Duomo durante i venerdì piacentini Isotta Mugavero, un'ex compagna di scuola della tredicenne morta dopo essere precipitata dal terrazzo sopra casa il 25 ottobre 2024.

Il brano, con musica di Erica Opizzi e Antonio Amodeo, arrangiamento Studio Rec 106 di Ancona e produzione Anteros produzioni, ha provocato fortissima emozione ieri sera, 11 luglio, sul palco allestito in piazza.

Tra il pubblico c'era anche Morena Corbellini, la mamma di Aurora, e a cui, in privato, è seguito l’invio di un rap per la 13enne da parte di un giovane compositore. «Come sto? E’ una domanda difficile - ha detto Morena a Simona Segalini su Libertà - Aspetto che la Giustizia faccia il suo corso. Il massimo della pena è la speranza di tutte le madri, la vittima era piccola. Stare senza Aurora è stare senza il mio mondo. Mi manca la vita, questa è la realtà. Qualsiasi sentenza, continuo a dirlo, non mi restituirà mi a figlia. Attendiamo gli esiti. Lo sconto di pena è un diritto di legge, e io sono per la legge».