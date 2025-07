Una giornata coi guardiapesca a caccia dei predoni del Po

Sono quasi le quattro del pomeriggio. Il sole scotta. Ma a San Nazzaro, sulla riva del Po, per fortuna tira un venticello fresco; e il fiume scorre placido placido a fianco a noi.

Pochi passi e troviamo il primo pescatore, canna in mano e lenza in acqua. Si fruga in tasca e pesca la sua carta di identità. Ha più di 65 anni: per legge, non ha nemmeno bisogno della licenza. Giusto il tempo di dare un’ultima occhiata ai suoi documenti e abbiamo finito: tutto in regola.

Ma Gaetano Montenero, uno dei guardiapesca che oggi mi accompagna lungo il Grande Fiume, mi mette in guardia: «Magari - dice - fosse sempre così!».

Gaetano ha 65 anni, il pizzetto bianco e gli occhi un po’ stanchi, di chi ne ha viste di tutti i colori: «É da più di 15 anni che vado di pattuglia. Quando qualcosa non va, spesso c’è chi insulta, minaccia. Cosa ci dicono? Che ce la faranno pagare, cose così. E non parliamo di ragazzi, teste calde. Purtroppo parliamo di adulti».

Gaetano e gli altri 10 guardiapesca della Fipsas a Piacenza solo l’anno scorso hanno fatto 32 servizi di vigilanza, tra Po, Nure, Trebbia e Arda.