Unicoop: 40 anni di sfide al servizio del territorio

Faceva la scuola materna, aveva tre anni quando tredici giovani visionari diedero vita a Unicoop. Esattamente quarant’anni fa. Oggi Maria Luisa Contardi è la presidente di un gruppo di impresa sociale che ha fatto dell’inclusione - anziani, disabili, bambini - la sua stella polare e che impiega quasi totalmente personale femminile. Venerdì 12 giugno al Collegio Alberoni si terrà la 40esima assemblea di Unicoop. I numeri di Unicoop oggi raccontano la storia di una grande impresa sociale, radicata e vitale.

Oggi la cooperativa può contare su un motore di 400 persone, tra professionisti e soci lavoratori, che mettono quotidianamente le proprie competenze al servizio degli altri. Grazie a questa squadra, si gestiscono 40 servizi complessi strutturati in tre macro-aree strategiche: l’infanzia, la disabilità e gli anziani.

Un impegno che permette di raggiungere e assistere oltre 1.500 persone ogni anno sul territorio piacentino. Su Libertà di oggi l'intervista a Maria Luisa Contardi.