Valtidone Wine Fest a Trevozzo: protagonisti vini passiti, buslàn e Malvasia

La 17ª edizione del festival itinerante dei vini Valtidone Wine Fest fa tappa in questo fine settimana a Trevozzo di Alta Val Tidone, con protagonisti vini passiti e buslàn. Quest’ultimo è il ciambellone dolce a cui verrà dedicata, in concomitanza con il Wine Fest, la nona edizione dell’omonima sagra. Tutt’attorno, a fare da corollario, sarà “DiTerreDiCibiDiVini…e diOli”: un mix composto da tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Si parte sabato, 19 settembre, con la cena degustazione al Mulino del Lentino (info e prenotazioni 349 4661152), a cura di Giustè Food Truck, in abbinamento ai vini piacentini.

Domenica, 20 settembre, le cantine e le aziende vitivinicole saranno presenti con i loro stand in piazza Papa Giovanni XXIII e nelle vie limitrofe dalle 10 alle 19. A completare le degustazioni ci saranno produttori locali e banchi per la distribuzione del buslàn.

Sempre in piazza, per tutta la giornata, i volontari della Pro loco, in collaborazione con il Comitato eventi Alta Val Tidone, animeranno gli stand gastronomici. Alle 11 il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Dalle 15 via alla gara di imbottigliamento per bambini e dalle 16.30 alla presentazione del libro “Piacentini per sempre”. Alle 18 masterclass sulla Malvasia di Candia a cura dell’associazione Innesti, con la partecipazione di Elisa Fiore Gubellini, fondatrice di Wine Angels.