Valtrebbia calamita per i vip: dopo Chiara Ferragni ecco Claudio Santamaria

La Valtrebbia, con i suoi piatti tipici e i suoi panorami mozzafiato, si conferma una meta irresistibile per i vip. Se non sorprende più di tanto la visita al castello di Rivalta dell'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, è decisamente una novità la presenza di Claudio Santamaria.

In vacanza per qualche giorno nel Piacentino con moglie e figli, l'attore ha visitato Bobbio, città del cinema, e ha gustato piatti a base di funghi al ristorante Piacentino in piazza San Francesco. Si è mostrato gentile con tutti e disponibile con chi gli ha chiesto una foto.

Nel frattempo, a Rivalta, la Ferragni ha fatto un selfie con Caterina Zanardi Landi e pranzato alla Locanda del Falco. Il piatto scelto? Gli anolini in brodo.