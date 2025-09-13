Valtrebbia calamita per i vip: dopo Chiara Ferragni ecco Claudio Santamaria
Pranzo a base di funghi a Bobbio per l'attore e la sua famiglia, anolini a Rivalta per l'imprenditrice-influencer
Elisa Malacalza
|20 ore fa
Chiara Ferragni al catello di Rivalta e Claudio Santamaria al "Piacentino" di Bobbio
La Valtrebbia, con i suoi piatti tipici e i suoi panorami mozzafiato, si conferma una meta irresistibile per i vip. Se non sorprende più di tanto la visita al castello di Rivalta dell'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, è decisamente una novità la presenza di Claudio Santamaria.
In vacanza per qualche giorno nel Piacentino con moglie e figli, l'attore ha visitato Bobbio, città del cinema, e ha gustato piatti a base di funghi al ristorante Piacentino in piazza San Francesco. Si è mostrato gentile con tutti e disponibile con chi gli ha chiesto una foto.
Nel frattempo, a Rivalta, la Ferragni ha fatto un selfie con Caterina Zanardi Landi e pranzato alla Locanda del Falco. Il piatto scelto? Gli anolini in brodo.
