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Valvitalia al Forum Italia-Egitto: in vetrina anche la Tecnoforge di Castel San Giovanni

Il gruppo tra le cento realtà imprenditoriali presenti al Cairo. Ruggeri: «Consolidiamo un percorso di collaborazione industriale»

Mariangela Milani
|3 ore fa
Valvitalia al Forum Italia-Egitto: in vetrina anche la Tecnoforge di Castel San Giovanni
1 MIN DI LETTURA
Valvitalia ha partecipato al Forum Imprenditoriale Italia-Egitto, che nei giorni scorsi si è tenuto al Cairo. Il gruppo, di cui fa parte lo stabilimento Tecnoforge per la produzione di raccordi che ha sede a Campo d’Oro di Castel San Giovanni, è stato uno tra le circa cento realtà imprenditoriali dei entrambi i Paesi, e oltre 600 addetti ai lavori, che hanno preso parte all’evento in terra egiziana.
«La nostra partecipazione – dice il presidente Salvatore Ruggeri - conferma il valore delle relazioni che Valvitalia ha costruito nel tempo con l’Egitto e con i suoi interlocutori istituzionali e industriali. «La partecipazione al Forum - dice il presidente del gruppo Salvatore Ruggero - conferma il valore delle relazioni costruite nel tempo con l'Egitto, consolidando un percorso di collaborazione industriale e valorizzando le capacità dell’industria italiana». 

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