Vasculiti e malattie rare: nuovo centro per diagnosi, presa in carico e terapia

Da mercoledì 28 maggio anche a Piacenza i pazienti affetti da vasculiti sistemiche e malattie autoimmuni rare possono contare su un centro di riferimento regionale in grado di offrire diagnosi, esenzione, presa in carico specialistica e terapia. Il servizio è attivo in ospedale e rappresenta una svolta concreta per il territorio.

Le patologie coinvolte, pur essendo poco frequenti, presentano un’elevata complessità clinica e richiedono un approccio multidisciplinare e tempestivo. Tra le più comuni rientrano il lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Sjogren, la sclerosi sistemica, così come l’arterite gigantocellulare e la granulomatosi con poliangioite.

Il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna premia un lavoro di squadra durato un anno, nel corso del quale l’Azienda Usl di Piacenza ha strutturato un percorso dedicato, dimostrando - evidenzia Marco Sebastiani, professore associato in Reumatologia all’Università degli studi di Parma, che svolge la sua attività assistenziale nel reparto dell’ospedale di Piacenza - competenze specialistiche e prendendo in carico, solo negli ultimi dodici mesi, circa trenta pazienti.

In questo modo le persone in cura non devono più spostarsi verso altri centri interni o fuori regione per accedere ai trattamenti. La struttura è infatti abilitata a rilasciare la certificazione necessaria per l’esenzione, prescrivere farmaci – inclusi quelli ospedalieri o ad alto costo – e seguire l’evoluzione clinica nel tempo.

Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra più unità operative, in particolare Reumatologia e Pneumologia, che da tempo lavorano insieme nella gestione di patologie sistemiche con coinvolgimento polmonare. «Oggi anche a Piacenza c’è un’équipe strutturata, capace di offrire competenze avanzate», sottolinea Cosimo Franco, direttore della Pneumologia.

«La gestione del percorso terapeutico - evidenzia Eugenio Arrigoni, responsabile della Reumatologia - avviene attraverso il portale regionale dedicato, strumento indispensabile per garantire l’erogazione gratuita dei farmaci e l’accesso alla distribuzione, sia diretta sia tramite le farmacie convenzionate».

Per i cittadini si tratta di una importante novità: diagnosi più rapide, accesso semplificato a terapie innovative, meno spostamenti e una presa in carico costante e vicina a casa.