Ventenne investito sulle strisce e auto nel canale: due incidenti in poche ore a Castel San Giovanni

A Castel San Giovanni ieri si sono verificati due incidenti nel giro di poche ore. Il primo è avvenuto in piazzale Gransci, dove un ventenne è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. Trasportato in ospedale il ragazzo non sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo un'auto si è schiantata in un canale lungo via Montanara, poco prima di entrare nel centro abitato. La donna alla guida sarebbe rimasta illesa. Sul posto in entrambi i casi la Polizia locale.