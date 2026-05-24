Ventenne investito sulle strisce e auto nel canale: due incidenti in poche ore a Castel San Giovanni
Il primo schianto in piazzale Gramsci con un ragazzo di 20 anni portato in ospedale, ma non grave. Poco dopo una donna è finita con l’auto in un canale lungo via Montanara: illesa. In entrambi i casi sul posto la Polizia locale.
Mariangela Milani
|51 minuti fa
L'incidente avvenuto in via Montanara
A Castel San Giovanni ieri si sono verificati due incidenti nel giro di poche ore. Il primo è avvenuto in piazzale Gransci, dove un ventenne è stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. Trasportato in ospedale il ragazzo non sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo un'auto si è schiantata in un canale lungo via Montanara, poco prima di entrare nel centro abitato. La donna alla guida sarebbe rimasta illesa. Sul posto in entrambi i casi la Polizia locale.