Ventitré aziende a caccia di "Talento a km zero"

Promuovere la co-progettazione tra imprese, studenti, università e istituzioni, in modo da coltivare e trattenere il futuro a Piacenza. È questo l'obiettivo di “Talento a km zero”, progetto dell'Università Cattolica di Piacenza che ha permesso a studenti e aziende del territorio di confrontarsi su sfide reali, per ideare insieme attività ad alto impatto aziendale e territoriale. Il progetto è stato realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia Romagna nell’ambito di Uc CareER Hub promosso dal Servizio Stage e Placement della Cattolica. Ha spiegato la professoressa Franca Cantoni: «Hanno partecipato 23 aziende per trattenere le nostre risorse sul territorio, protagoniste di una ricerca che ha permesso di realizzare due pubblicazioni arrivate addirittura negli Stati Uniti sull'insieme di relazioni sociali che il nostro territorio deve dare agli studenti». I partecipanti sono poi stati chiamati in prima persona ad intervenite nei laboratori, nei quali studenti e aziende si sono confrontati sui temi del progetto e le cui soluzioni saranno integrate nei percorsi formativi del prossimo anno accademico.