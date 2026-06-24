Vernasca, domenica tra Mozart e Rossini: doppio appuntamento culturale a Castelletto e Vigoleno

Domenica 28 giugno il territorio di Vernasca si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a due eventi culturali che uniranno musica classica, opera lirica e valorizzazione dei borghi storici della Val d’Arda.

Da una parte l’antica chiesa di Sant’Andrea a Castelletto ospiterà il concerto “Mozart: la luce e l’incanto”, dall’altra il suggestivo borgo di Vigoleno farà da cornice a una rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia” nell’ambito della rassegna “Fa.Re. l’Opera”.

Mozart nell’antica chiesa di Sant’Andrea

L’appuntamento a Castelletto è fissato per le ore 21 nella chiesa di Sant’Andrea, edificio che risale al 1167 e considerato la più antica chiesa della Val d’Arda ancora esistente.

Il concerto, organizzato dagli Amici dell’antica chiesa di Castelletto insieme al Centro Artistico Musicale San Lorenzo, proporrà un percorso dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart nel 270° anniversario della nascita, con particolare attenzione a pagine meno conosciute del suo repertorio, tra cui brani liederistici e composizioni per flauto traverso.

Sul palco saliranno il soprano Sara Scippe, il flautista Jacopo Carini e Gianluca Feccia, che curerà pianoforte e concertazione. La musica sarà accompagnata da una narrazione dedicata alla vita del compositore e ai suoi rapporti con i musicisti italiani del suo tempo.

La serata sarà preceduta da un’escursione alle 17.30 organizzata dal Gruppo Eva, seguita da un’apericena prima dell’inizio del concerto.

A Vigoleno va in scena “Il Barbiere di Siviglia”

Sempre alle 21, ma nella splendida Piazza della Fontana di Vigoleno, andrà in scena una nuova tappa di “Fa.Re. l’Opera”, progetto della Fondazione “I Musici di Parma” dedicato alla formazione dei giovani artisti.

Protagonista sarà “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, uno dei capolavori più celebri della storia dell’opera. Sul palco si esibiranno l’orchestra de I Musici di Parma insieme agli allievi delle classi di direzione d’orchestra e canto lirico dell’Accademia della Fondazione.

L’iniziativa punta a offrire ai giovani musicisti un’esperienza concreta di teatro musicale, mettendoli a confronto con orchestra, pubblico e dimensione scenica professionale.

Cultura e promozione del territorio

Per l’amministrazione comunale, la presenza di due eventi di alto livello nella stessa serata rappresenta un esempio della strategia di valorizzazione del territorio portata avanti negli ultimi anni.

«Professionisti, associazioni e volontari lavorano insieme per proporre eventi capaci di attrarre pubblico dal Piacentino, dal Cremonese, dal Lodigiano e dalle province vicine», ha sottolineato il sindaco Gianluigi Molinari.

Un concetto condiviso anche dalla consigliera comunale con delega alla cultura Nadia Pompini, che ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni, e dalla consigliera provinciale Roberta Valla, secondo la quale la cultura rappresenta una leva fondamentale per la promozione turistica e la valorizzazione dei borghi storici del territorio.

Due appuntamenti diversi ma accomunati dalla stessa filosofia: portare la grande musica in luoghi di straordinario valore storico e paesaggistico, trasformando i borghi della Val d’Arda in protagonisti della scena culturale estiva.