Vetrine spente per Armani: Piacenza rende omaggio al re della moda

Nel giorno del funerale di Giorgio Armani, mentre in città è stato proclamato il lutto cittadino, anche i commercianti del centro di Piacenza hanno voluto rendere omaggio con un gesto semplice ma significativo: spegnere le luci delle vetrine. Un’iniziativa spontanea, nata ieri da una chat e diventata in poche ore un segno collettivo di rispetto e riconoscenza.

«Il signor Armani era il signor Armani» spiega Gianluca Brugnoli, presidente di Federmoda Piacenza e di Vita in Centro Piacenza. «Dalla mia esperienza posso dire che era una persona sempre gentile, che per primo dava una mano e che ha fatto tanto per il nostro territorio. Credetemi, tante cose non si sanno. È un omaggio giusto, da parte di noi addetti del tessile, al grande Armani. È anche grazie a lui se faccio questo mestiere».

«Ci è sembrato giusto aderire» aggiunge la commerciante Paola Giovannacci. «Un piccolo segno da parte nostra, un modo per riconoscere l’importanza che questa persona ha avuto nel mondo della moda e nella vita di tutti noi».