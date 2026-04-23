Via Emilia a senso unico: a Rottofreno rivoluzione viabilità per tre settimane

Cambia la viabilità sulla strada statale 10 Padana inferiore appena oltre Rottofreno in direzione San Nicolò da lunedì 27 aprile al 16 maggio. Il tratto sulla cosiddetta via Emilia è interessato dal cantiere Ireti nell’ambito della costruzione dell’acquedotto intercomunale Valtidone. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Rottofreno Stefano Giorgi: «Il tubo che ora corre a lato della strada sarà spostato sulla carreggiata di destra. La viabilità sarà quindi regolamentata da un semaforo o da personale che permetta il senso unico alternato. Per chi proviene da Castelsangiovanni direzione San Nicolò è quindi possibile proseguire diritto secondo i tempi dell’eventuale coda, oppure svoltare a sinistra in direzione Santimento lungo la provinciale 13 via Belvedere. In questo segmento, interdetto ai mezzi pesanti, viene istituito un senso unico in direzione di Santimento». A chi deve raggiungere Piacenza da Castelsangiovanni è consigliato passare da Borgonovo, imboccare il ponte Paladini per poi arrivare alla tangenziale.

Chi proviene da San Nicolò-Piacenza può usare via Belvedere svoltando ovviamente a destra. Gli abitanti di Santimento possono raggiungere qualsiasi destinazione utilizzando la provinciale 13 in direzione Calendasco oppure strada Bonina verso San Nicolò. Via Belvedere resta percorribile a doppio senso solo fino al passaggio a livello. I lavori durano circa 3 settimane, salvo eventuali problematiche che dovessero insorgere.

È quindi consigliabile valutare viabilità alternative. Ad esempio, via Roma partendo dal centro di Rottofreno: ma non si può passare da Centora verso San Nicolò, perché la direttrice via Vignazza/via Lampugnana diventa a senso unico. Obbligatorio svoltare a destra sulla provinciale 48 in direzione Gragnano. Motiva Giorgi: «Vogliamo evitare imbottigliamenti o incidenti sulla strada che è stretta. Il tracciato è esattamente parallelo alla via Emilia, ma non è in grado di sopportarne il traffico».

Per via Case Nuove (vicino al consorzio Agrario), Rottofreno ha emesso un’ordinanza per vietare il transito ai camion di massa superiore ai 75 quintali in quanto è una stradina molto stretta.

Archiviato quindi il ritrovamento archeologico emerso durante i lavori (del quale abbiamo dato notizia nei giorni scorsi), adesso Ireti pensa a completare un’opera importante. Il nuovo tubo in ghisa collega l’acquedotto da Rottofreno a San Nicolò, raddoppiando la linea tuttora esistente. Il corposo investimento, finanziato da Atersir, ammonta a 4.585.000 euro. L’opera intercomunale punta a mettere in rete la Valtidone, in modo che la distribuzione d’acqua in ogni paese diventi territoriale. Con tutti i pozzi collegati, infatti, il miglioramento del servizio sarà notevole e non si dovrebbero più verificare interruzioni nella fornitura.