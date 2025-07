Via l’amianto dal cinema a luci rosse, maxi gru al Roma

Un doppio intervento del Comune, l’ingiunzione dell’Ausl (che ha ridotto i 6 mesi di tempo a 60 giorni) fino a che il cinema Roma - la sala cinematografica a luci rosse inagibile dalla scorsa estate - è addirittura diventato materia di battibecco politico sulla tempistica che ha governato la procedura.

Fatto sta che il patrono ieri ha fatto il miracolo: all’esterno dell’edificio privato, in via Capra, ha fatto irruzione una gru gigantesca, che sicuramente governerà almeno la prima fase di intervento ovvero la rimozione dell’amianto che in sensibile stato di deterioramento si trova lassù.

L’ordinanza sindacale emessa dal Comune, a seguito dei sopralluoghi dell’Ausl, fa riferimento alla sistemazione e alla rimozione dell’amianto dalla copertura dell’edificio anni Quaranta, e della messa in sicurezza dell’intero immobile che a estate 2024 era stato dichiarato inagibile.