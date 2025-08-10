Viale Dante, volano botte nell'ennesima rissa in strada





Una rissa è scoppiata in città nella notte tra sabato e domenica. A scontrarsi, due gruppi: da una parte cittadini romeni, dall'altra, a quanto pare, alcuni marocchini, pare sei o sette persone. Solo l'arrivo tempestivo di diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri ha posto fine al pestaggio con il fuggi fuggi generale dei partecipanti alla zuffa.

L'episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte, nei pressi della rotatoria di viale Dante, accanto alla fontana recentemente ristrutturata con giochi d'acqua.

All'origine della lite sembrano esserci futili motivi. Il gruppo di romeni si stava allontanando da un locale appena chiuso, quando è nato un acceso battibecco con alcuni giovani nordafricani. In pochi istanti si è passati dagli insulti alle minacce, fino allo scontro fisico.

All'arrivo delle forze dell'ordine, alcuni dei protagonisti della rissa si sono dati alla fuga. Gli agenti sono comunque riusciti a fermare alcuni dei presenti.