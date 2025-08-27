Vigolzone, volo di quattro metri per un ciclista

Una bici con una forcella rotta e il ciclista che era a bordo lievemente ferito dopo un volo di quattro metri: è l'esito di un incidente che a Vigolzone nella mattinata di martedì 27 settembre, all'altezza di via Papa Giovanni XXIII.

Secondo le prime ricostruzioni, un carrello che stava trasportando un quad avrebbe "agganciato" il ciclista, un 27enne, che sarebbe caduto a terra e avrebbe riportato escoriazioni in più parti del corpo. Sul posto, la polizia locale di Vigolzone e un'ambulanza da Rivergaro che ha prestato le prime cure al ciclista.