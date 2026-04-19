Violenta grandinata a Farini
L'episodio meteorologico ha fatto crollare le temperature
Redazione Online
|7 ore fa
Un violenta grandinata ha interrotto il pomeriggio di sole in Valnure. A essere colpita è stata l'area attorno a Farini. Grandi chicchi di grandine sono caduti anche a Groppallo. Nel giro di pochi minuti le temperature sono improvvisamente crollate.
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