Violento schianto tra due auto in via Pietro Cella: traffico bloccato nell'ora di punta

Violento scontro tra due auto e disagi alla circolazione nell'ora di punta del mattino in via Pietro Cella, a Piacenza. L'incidente è avvenuto oggi, poco dopo le 7.30, all'incrocio con via Morigi, in un momento particolarmente delicato per il traffico cittadino, con numerosi automobilisti diretti al lavoro e a scuola.

Per cause ancora da accertare, una Hyundai Tucson e una Ford Fiesta si sono scontrate all'altezza dell'intersezione regolata da semafori. Dopo l'impatto, entrambe le vetture si sono fermate in prossimità dell'incrocio, e la circolazione ha subito un blocco.

Fortunatamente non risultano persone ferite. Restano invece da chiarire le circostanze che hanno provocato la collisione.

L'incidente ha causato disagi al traffico proprio nella fascia oraria di maggiore afflusso, lungo uno degli assi stradali cittadini interessati dagli spostamenti del mattino.