Virus zanzare, dopo i casi positivi ad Alseno allerta anche a Parma

Dopo il riscontro di positività al virus "West Nile" in due campioni di zanzare raccolti il primo luglio ad Alseno (Piacenza) sono stati attivati gli interventi di prevenzione anche per la provincia di Parma. Secondo il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi 2025 si passa a un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) per il Parmense, che comporta la messa in atto di una serie di interventi. Oltre a una campagna comunicativa incentrata sull'opportunità di proteggersi da punture delle zanzare, nelle zone di pianura e collinari del parmense saranno effettuate misure di disinfestazione che prevedono: lotta alle larve, controlli agli interventi messi in atto dai privati e attività straordinarie in occasione di manifestazioni con ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto. Lo rende noto l'Ansa.