Rischio virus West Nile, partono gli interventi a Piacenza

Alla luce di una recente nota da parte della Regione Emilia-Romagna, che segnala per la circolazione del virus West Nile nel Piacentino un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) e invita gli enti del territorio ad adottare misure specifiche preventive e di contenimento del fenomeno, il Comune di Piacenza ha emanato oggi venerdì 11 luglio un’ordinanza sindacale che dispone interventi adulticidi contro la zanzara culex e la prevenzione dell’infezione da West Nile virus nell’uomo. Nello specifico, il provvedimento prevede l'adozione di alcune misure precauzionali: continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale; effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali, in aree all’aperto presso le quali non si effettui il trattamento larvicida preventivo; sensibilizzare i proprietari di equidi in merito all’importanza di vaccinare i propri animali.

Il Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi per il 2025, come quelli precedenti, è basato sulla sorveglianza entomologica e veterinaria che prevede la ricerca del virus sia nelle zanzare, che ne sono vettore, sia negli uccelli selvatici, principalmente i corvidi, nei quali il virus si moltiplica fino a renderli “serbatoi” in grado di infettare le zanzare. Ovviamente, se le evidenze rese disponibili dal Piano regionale dovessero richiederlo, potranno essere adottate ulteriori specifiche ordinanze sindacali, graduate in base al livello di rischio riscontrato.