Visit Piacenza, casinò e scommesse nascosti nel sito turistico: scatta la bonifica

Casinò online e siti di scommesse nascosti dietro le pagine dedicate a castelli, eventi e sapori piacentini. È quanto emerso sul portale turistico ufficiale Visit Piacenza, dove sarebbero stati inseriti abusivamente rimandi a domini legati al gioco d’azzardo, visibili esaminando il codice sorgente della homepage.

La compromissione sarebbe documentabile almeno da gennaio e risultava ancora presente a distanza di otto mesi. Oggi comparirebbero domini differenti, accompagnati anche da frasi in lingua ucraina.

«Non ne ero minimamente a conoscenza», afferma l’assessore al Turismo Christian Fiazza, precisando che, per quanto gli è stato spiegato, non si tratterebbe di un hackeraggio diretto. «Grazie alla segnalazione, ci stiamo attivando per porre fine a questa operazione».

Nel frattempo dal 1° giugno è cambiato il concessionario dello Iat e degli strumenti digitali collegati: secondo la ricostruzione temporale, quindi, la compromissione era già avvenuta prima dell’arrivo della nuova gestione.