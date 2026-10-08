Visite mediche gratuite, cibo e abiti per le famiglie in difficoltà dagli evangelici di Castel San Giovanni
L’iniziativa “Presidium” della Chiesa Evangelica Come Tralci con Fondazione Bet Shalom e Ambulatorio Bethesda: un punto di assistenza tra gli alloggi popolari
Mariangela Milani
|1 ora fa
Il presidio allestito dagli evangelici - © Libertà/Mariangela Milani
Visite mediche gratuite, pacchi alimentari, abiti e soprattutto ascolto per le persone in difficoltà. A Castelsangiovanni i volontari della Chiesa Cristiana Evangelica Come Tralci hanno promosso “Presidium”, iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Bet Shalom e ai sanitari dell’Ambulatorio Bethesda.
Nella zona degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato allestito un vero punto di assistenza: sotto un tendone diverse persone hanno potuto sottoporsi gratuitamente a visite mediche, mentre i volontari hanno distribuito generi di prima necessità e vestiti usati in ottimo stato.
«Il nostro obiettivo – spiega il pastore Gabriele Mariani – è annunciare il Vangelo non solo a parole, ma attraverso gesti pratici e concreti, rispondendo ai bisogni reali delle persone».
L’iniziativa si è svolta grazie anche alla collaborazione del Comune, che ha messo a disposizione lo spazio e concesso le autorizzazioni. «Presidium significa difesa, protezione, presidio: è ciò che abbiamo voluto essere», conclude Mariani.