Visite mediche gratuite, cibo e abiti per le famiglie in difficoltà dagli evangelici di Castel San Giovanni

Visite mediche gratuite, pacchi alimentari, abiti e soprattutto ascolto per le persone in difficoltà. A Castelsangiovanni i volontari della Chiesa Cristiana Evangelica Come Tralci hanno promosso “Presidium”, iniziativa realizzata insieme alla Fondazione Bet Shalom e ai sanitari dell’Ambulatorio Bethesda.

Nella zona degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato allestito un vero punto di assistenza: sotto un tendone diverse persone hanno potuto sottoporsi gratuitamente a visite mediche, mentre i volontari hanno distribuito generi di prima necessità e vestiti usati in ottimo stato.

«Il nostro obiettivo – spiega il pastore Gabriele Mariani – è annunciare il Vangelo non solo a parole, ma attraverso gesti pratici e concreti, rispondendo ai bisogni reali delle persone».

L’iniziativa si è svolta grazie anche alla collaborazione del Comune, che ha messo a disposizione lo spazio e concesso le autorizzazioni. «Presidium significa difesa, protezione, presidio: è ciò che abbiamo voluto essere», conclude Mariani.