Auser Ziano riparte da via Roma: nuova sede dopo il crollo del salone di Vicobarone

Il circolo Auser di Ziano ha una nuova sede nel centro del paese, al numero 38 di via Roma. Dopo che nell'agosto del 2024 è crollato il tetto dell'ex salone parrocchiale di Vicobarone, che ospitava la precedente sede, i volontari si erano messi alla ricerca di una nuova sistemazione hanno finalmente l'hanno trovata grazie alla Fondazione Giulia e Umberto Chiappini, che proprio poche settimane fa aveva anche concesso in uso altri spazi in paese per dare un aiuto a donne in difficoltà.

A Ziano l’Auser conta su un centinaio di soci sostenitori, tra i quali sono oltre una ventina sono i volontari attivi.

I volontari quotidianamente organizzano attività come il reimpiego di libri e oggetti usati, il trasporto degli anziani, piccole e grandi iniziative per raccogliere fondi o per sostenere le altre associazioni del territorio.

«Nelle prossime settimane – annunciano i referenti – organizzeremo una marcia della pace, perché è quello di cui oggi c’è bisogno».