Dall'Ordine Costantiniano cento borse di cibo a chi è in difficoltà

Più di cento borse di prodotti alimentari sono stati destinati a famiglie in difficoltà dai Cavalieri e dalle Dame dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. I confratelli della delegazione di Piacenza dell'ordine cavalleresco impegnato in iniziative umanitarie si sono trovati nella sede della Caritas diocesana per confezionare le borse, ciascuna il logo dell’Ordine, contenenti prodotti alimentari di vario genere. Sarà, infatti, la Caritas a consegnare gli aiuti alimentari, in vista della Pasqua, a nuclei familiari che versano in gravi difficoltà economiche.

Da anni l'Ordine Costantiniano è mobilitato da anni sempre più a fondo in campo sociale con svariate attività, tra le quali spicca proprio la raccolta di generi alimentari. Così ha evidenziato, in occasione della consegna, il delegato vicario Pietro Coppelli. Un impegno che viene portato avanti sia a livello locale che nazionale.

Un ringraziamento per l'iniziativa di solidarietà è stato formulato ai benefattori dell'ordine cavalleresco dal direttore della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, Mario Idda, che in occasione dell'incontro era accompagnato da Franco Zuccone, consigliere Caritas. Idda ha colto l’occasione per ricordare le numerose altre attività di carattere sociale che i Cavalieri dell’Ordine hanno svolto in ambito piacentino.

Il priore vicario, don Stefano Antonelli, ha benedetto le borse ed ha presieduto la celebrazione di una messa nella vicina chiesa Immacolata di Lourdes.

Al termine il delegato vicario ha ringraziato i numerosi confratelli che si sono impegnati nella predisposizione delle borse alimentari, rivolgendo a tutti gli auguri di una serena Pasqua e ha portato i saluti del delegato dell’Emilia Romagna Gian Luca Mattioli Belmonte Cima.