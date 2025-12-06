Divisi dalla politica, uniti sulle ambulanze

In consiglio comunale siedono su fronti opposti, ma c’è un tema su cui non discutono: il volontariato. In questo caso, il soccorso sanitario e l’impegno a bordo delle ambulanze. A Piacenza ci sono tre consiglieri comunali che, fuori dall’aula di Palazzo Mercanti, indossano le divise fluorescenti e salgono a bordo dei mezzi di emergenza.

Sono le storie - tra le tante di altruismo e generosità nel nostro territorio - di Andrea Fossati, Salvatore Scafuto e Gloria Zanardi. I primi due del Pd, la terza di Fratelli d’Italia. Nella Giornata mondiale del volontariato, si sono ritrovati davanti al municipio per raccontare le loro esperienze tra sirene, codici rossi e assistenza quotidiana.

Zanardi, 39 anni, avvocato e consigliere dal 2017, sale sulle ambulanze con Croce Bianca da quattro anni: «Dopo il periodo Covid e la tragedia della pandemia vissuta sul territorio ho deciso di mettermi in campo. Non c’è nulla di più gratificante che investire il proprio tempo per aiutare gli altri. C’è posto per tutti: non solo in ambulanza, ma anche in altre attività. Mi occupo anche di protezione civile e della commissione scientifica Anpas Emilia-Romagna, dove contribuisco a migliorare la formazione». Ricorda con emozione l’alluvione in Romagna: «Uno sforzo fisico, sì, ma anche emotivo: vedere i volti di chi ha perso tutto resta indelebile».

Scafuto, 49 anni, lavora nel welfare aziendale ed è volontario Anpas da due anni: «È diventata una grande famiglia, aiutare la comunità non ha prezzo. A volte è stressante tra lavoro e politica, ma vedere la riconoscenza di chi aiuti riempie il cuore».

Fossati, 41 anni, capogruppo Pd e volontario della Confraternita della Misericordia, si occupa di trasporti e assistenza ai soggetti fragili: «Spero che noi tre consiglieri soccorritori possiamo essere uno sprone per altri colleghi: a Piacenza c’è sempre bisogno di volontariato».