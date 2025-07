Festa del Borgo di Sariano, «Inauguriamo la nostra nuova struttura»

«Un regalo dedicato alla nostra comunità». La 31esima edizione della Festa del Borgo di Sariano è anche l’occasione per inaugurare la nuova struttura voluta dal direttivo societario all’interno del parco dove, da ieri sera, è in corso l’evento capace di conquistare ogni anno il cuore (e le pance) di centinaia di persone provenienti da tutta la provincia e non solo. «Da sempre una festa per tutti – sottolinea il presidente dell’associazione «Borgo di Sariano Odv» Fenore Rivaldi -. Una festa per le famiglie, per gli adulti, ma anche per i giovani e per i bambini». Un’iniziativa nata con l’obiettivo di promuovere la caratteristica frazione alle porte di Gropparello: una mission mai tradita dagli oltre 80 volontari impegnati nella buona riuscita dell’evento. «L’anno scorso abbiamo inaugurato un locale di legno, quest’anno l’area verde si arricchisce di una nuova struttura che nei giorni di festa utilizziamo come bar e deposito, ma che non vediamo l’ora di mettere a disposizione della comunità durante tutto il resto dell’anno» la soddisfazione di Rivaldi che tiene a ringraziare volontari, imprese e realtà che hanno collaborato per la realizzazione di quello che si può definire, senza nessuna retorica, un vero e proprio sogno.

Un investimento che sa di futuro

«Desideravamo da tempo rinnovare le strutture del parco – conferma il presidente dell’associazione -. Si tratta di un traguardo che ci proietta nel domani, un simbolo dell’impegno profuso per la gestione di questa area verde, da sempre punto di riferimento per le famiglie del paese». Complessivamente, l’investimento per il Borgo di Sariano supera i 50 mila euro: un importante regalo dal sapore di futuro. Se il proverbio «chi ben comincia è a mete dell’opera» rappresenta il vero si può, quindi, già definire un successo di pubblico e di gradimento quello della 31esima edizione della Kermesse.

La festa prosegue fino a lunedì

Musica dal vivo, piatti gustosi, aria frizzante – consigliata la giacchetta sopra la solita maglietta estiva – e l’inconfondibile passione con la quale operano i volontari dell’associazione: ecco gli ingredienti principali di una ricetta consolidata e amata.