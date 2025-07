Inizia la Festa di Centovera, i volontari salvano il pipistrello Eugenio

C’è una piccola frazione nel territorio comunale di San Giorgio che per un fine settimana all’anno quadruplica il numero dei propri residenti grazie a un evento apprezzato e amato in tutta la provincia. Stiamo parlando di Centovera e della sua festa organizzata dai volontari della Proloco in cui, in un modo o nell’altro, confluiscono tutte le forze delle località a metà strada tra la pianura e le prime colline.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: valorizzare il territorio dando un futuro alle storiche tradizioni che rappresentano la comunità. Calzante l’esempio dei biscotti Esse, realizzati nel rispetto di una ricetta risalente al 1940 quando vennero fatti per la prima volta nella ‘panetteria dell’Angelica’, solo con l’intento di non buttare dell’impasto in più. “Una ricetta segreta che conosci solo se sei di Centovera” precisano i volontari della realtà associativa.

Il programma della festa

La festa inizia stasera con la musica di ‘Cisco and the Cockerels’, domani serata rock con gli Sticky Fingers che poi lasceranno il palco al dj sete de ‘Il ragazzino’ e domenica grande finale con la ormai tradizionale presentazione del Drago San Giorgio e l’esibizione di ‘Ed & the Soulbakers’. Musica ma anche grande attenzione alla qualità e all'originalità dell'offerta gastronomica: "Oltre i piatti della tradizione, alcuni anche un po' rivisitati come i pisarei all'amatriciana - racconta la volontaria Valentina Sartori, membro del direttivo societario presieduto dal padre Gianni - si potranno gustare la tagliata di diaframma, la carne salada, il panino gamberado, il panino con hamburger di Angus, l'uovo barzotto con tartufo e le lumache fritte". Naturalmente come dolce non possono mancare i biscotti Esse, veri e propri simboli di Centovera.

Anche beneficenza

Durante le tre serate di festa anche bancherelle, street market ed espositori di prodotti artigianali: il tutto davanti alla chiesa della frazione. Durante l'evento saranno venduti anche calendari con le foto di Centovera e delle persone che abitano nella piccola località. "Tutto il ricavato sarà donato in beneficenza per progetti a favore del territorio che amiamo" spiegano dall'associazione capace di coinvolgere dai più piccoli ai più anziani.

La storia di Eugenio

I volontari di 100vera City Angels hanno però già un motivo per essere felici: durante i preparativi è stato infatti trovato a terra un piccolo pipistrello, ribattezzato poi Eugenio, che necessitava di cure per sopravvivere. “C’è stata una grande mobilitazione – spiega Valentina Sartori -, ci siamo informati, abbiamo contattato l’associazione Wildlife Rescue Center e dopo essere riusciti a salvarlo abbiamo ritrovato anche la sua famiglia”.