L'esempio di Italina, a 87 anni volontaria della Pubblica

Per gran parte della sua vita, da “maestra di montagna” ha insegnato a leggere, a scrivere e far di conto ai travesi. E da quasi 40 anni è una delle colonne della Pubblica Assistenza “Valtrebbia” di Travo, fin dal primo giorno della sua costituzione. A Travo c’è qualcosa di più, oltre all’affetto, per Italina Sala: c’è la riconoscenza per chi tanto ha fatto e continua a fare per il paese anche se, stando all’anagrafe, nei giorni scorsi ha raggiunto quota 87 anni. E così, per il suo compleanno, tantissimi sono saliti all’osteria ai Pastori di Travo per festeggiare ogni anno l’inossidabile volontaria, Cavaliere della Repubblica Italiana.

Oltre una sessantina di volontari della Pubblica non si sono tirati indietro all’invito del presidente Giancarlo Battini e del consiglio direttivo a partecipare alla classica cena in omaggio alla storica volontaria (e fondatrice, nel 1986) dell’associazione travese.