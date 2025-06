Memorial Ruffo, in 200 per sostenere "Andrea e i corsari"

Un intero fiume composto da oltre 200 corridori ha ancora una volta reso il doveroso omaggio a Silvano Ruffo. Puntuale è tornato il memorial dedicato al ferroviere deceduto durante il servizio nel 1996, con ben 36 squadre di podisti che si sono sfidate ieri pomeriggio per l’edizione numero 26. La manifestazione podistica organizzata dall’associazione Dopolavoro Ferroviario di Piacenza ha trasformato ancora una volta il Pubblico Passeggio in un circuito podistico con atleti provenienti da tutta la provincia. Grandi protagoniste come sempre l’Atletica Piacenza e l’Italpose che hanno schierato più squadre, seguite dalla divertente e immancabile compagine di “Andrea e i Corsari della Maratona”. Presenti, tra le altre, anche le squadre dell’Aeronautica Militare, della Ginnic Club, dei Metronotte, della Salus et Virtus Boxe, della Mate Academy e di altre società o di amici che hanno voluto trascorrere un pomeriggio a provare l’ebbrezza del cambio di testimone.

Come da tradizione, la beneficenza l’ha fatta da padrone visto che il ricavato è servito per sostenere “Andrea e i Corsari della Maratona”, realtà nata nel Luglio 2007 con il duplice scopo di mantenere vivo il ricordo di Andrea Di Muzio, ragazzo quindicenne prematuramente scomparso a causa di un tumore cerebrale e di formare un gruppo di persone con la passione per la corsa che possano divertirsi insieme attraverso lo sport e altre forme di aggregazione: i membri dell’associazione, guidati da Alberto Di Muzio, padre di Andrea, hanno regalato allegria correndo con i fischietti e accompagnando i ragazzi disabili in carrozzina, vero esempio di come lo sport possa essere vita.

La foto gallery di Claudio Cavalli