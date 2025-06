Montechino, una marcia per unire Gropparello e Bettola: «La Val Riglio merita»

Il castello di Montechino, il passaggio tra i pascoli di Black angus dell’azienda agricola Nure a Generesso, la frazione di Riglio, l’agriristoro a località Padri, le casette caratteristiche di Breda di sotto e della «sorella» Breda di sopra, e poi la quercia secolare di Grafiolo. Tanti gioielli più o meno nascosti che andranno a impreziosire la quarta edizione della Marcia dell’Alta Val Riglio organizzata dai volontari della Pro loco Montechino e in programma per la mattinata di domenica 15 giugno, con partenza dalle 8.00 alle 10.30. Un evento che, da sempre, riceve il sostegno e il patrocinio dei Comuni di Gropparello e Bettola perchè - attraverso frecce colorate, nastrini e sentieri perlopiù sterrati - è capace di collegare e unire le bellezze dei due territori confinanti. «Un’iniziativa importante che sa promuovere e valorizzare le nostre colline» commenta il sindaco di Gropparello Armando Piazza. Del suo stesso avviso il vicesindaco di Bettola Luca Corbellini che durante la marcia si occuperà dell’allestimento dell’agriristoro tra mezzi agricoli, trattori e un panorama da cartolina: «Anche quest’anno abbiamo convintamente patrocinato la marcia dell’alta Val Riglio con l’obiettivo di valorizzare una parte importante del territorio bettolese in collaborazione con la Pro loco Montechino e il Comune di Gropparello – le sue parole -. Un’occasione speciale per far conoscere le nostre bellezze naturali e architettoniche e valorizzare tradizioni e antichi mestieri».

I percorsi

Tre i percorsi tracciati dai volontari dell’associazione: il blu da 5,5 chilometri, il giallo da 10 chilometri e il rosso da 14. «Percorsi adatti a tutti – sottolinea Matteo Sichel, membro del direttivo della Pro loco -. Amiamo il nostro territorio e crediamo vivamente nel suo potenziale. Oltre a camminare e a correre tra le colline della Val Riglio, i partecipanti potranno anche gustare la bontà dei nostri prodotti locali». Partenza e arrivo saranno come da tradizione al campo sportivo di Montechino, dove sarà possibile fare una bella merenda in compagnia. Il campo sarà anche quartier generale di espositori, produttori locali e artigiani del legno. Durante i percorsi, per celebrare la storia di Montechino, non mancherà il passaggio vicino a due pozzi petroliferi ancora attivi.

I prossimi eventi

«Questo territorio, questa vallata ha tanto da raccontare – chiosa Sichel -. Il nostro intento è proprio quello di tutelare e far conoscere il potenziale di queste colline e di questi borghi». L’estate di eventi targati pro loco Montechino è solo all’inizio: il primo fine settimana di luglio si terrà la terza edizione di «Musica in miniera» tra liscio, discoteca a cielo aperto e palo della cuccagna; sabato 9 agosto invece verrà promosso un nuovo tour alla scoperta dei pozzi di petrolio. Diversi eventi, un unico grande obiettivo: far conoscere l’alta Val Riglio.